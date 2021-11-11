中市7日清晨發生開瑪莎拉蒂名車3煞爆打發生擦撞車禍的宋姓男大學生案，起發社會譁然，民眾及家屬質疑警方涉有縱放人犯之嫌，在案發時未依現行犯逮捕僅函送法辦，在3、4天後引發社會關注，10日才拘提3嫌到案依殺人未遂送辦。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天表示，檢方已簽分他字案偵辦，追查過程是否涉有不法。

7日清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，雙方下車處理時，瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓小開與李姓、陳姓友人3名惡煞重手毆打男大生，打到頭部受創顱內出血送醫急救，警方當時將3煞帶回製作筆錄後函送法辦。

被毆打的宋男腦血腫、腦震盪開刀救治後，仍命危在加護病房治療。該瑪莎拉蒂名車登記在彰化食品業小開張男母親名下，而李男、陳男家中分別經營工廠、濾水器行。案經家屬出面指控、社會撻伐，連台中市長盧秀燕也出面宣示嚴懲重辦，警方昨天傍晚陸續將張男等3嫌拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押。

外界及家屬質疑中市警方涉有縱放現行犯之嫌。警方澄清，獲報到場時，宋男意識清醒、現場已無衝突打架等情事，傷者送醫急救，警方將3嫌帶回派出所調查函送法辦，後續調閱相關影像，認定惡性重大，向檢方聲請拘票將3嫌拘提到案。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方案發時認定犯嫌並非現行犯，帶回製作筆錄後函送法辦，未逮捕依現行犯送辦一事，檢方已簽分他案，進一步追查是否涉及不法。