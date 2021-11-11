高市府為催打新冠肺炎疫苗施打率，破天荒選在高捷紅、橘線交會點的美麗島站地標「光之穹頂」開設施打站，人氣爆棚，吸引民眾排隊等候接種。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府為催打新冠肺炎疫苗施打率，破天荒選在高捷紅、橘線交會點的美麗島站地標「光之穹頂」開設施打站，人氣爆棚，吸引民眾排隊等候接種。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府為催打新冠肺炎疫苗提高施打率，破天荒選在高捷紅、橘線交會點的美麗島站地標「光之穹頂」開設施打站，10日首日吸引滿滿人潮，民眾大排長龍等候接種。對此，高雄市長陳其邁今（11）日表示，確實有「爆場」狀況，本來預約240人，結果來1000多人，今天會增加7個打線，改善排隊狀況。

陳其邁指出，本來預約施打有240位民眾，昨天來了1000多位，都是隨到隨打的民眾。因此昨天從1個打線，立刻增加5個打線，今天又增加7個打線，另外將預約及現場隨到隨打的民眾，分開施打，他鼓勵民眾提早預約，否則恐影響大家時間，造成不便，相信今天調整過後這個狀況應該會改善。

衛生局表示，美麗島捷運站接種站將於10日至13日下午3時30分至晚間7時30分提供接種服務。10至12日提供莫德納疫苗，13日則提供BNT疫苗。民眾除可先上市府網站預約，也提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打。