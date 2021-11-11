國立東華大學二年級謝姓女學生，10日晚間11時許，騎乘機車途經校內一處90度大彎道時，疑似失控自撞，傷勢相當嚴重，送醫急救仍不治。家長連夜趕到花蓮處理善後。校方對同學發生不幸，表達遺憾和難過，也說明車禍路段照明和指標都做過加強，將緊急通知學生騎乘機車注意安全。

花蓮東華大學女學生騎車在校內發生自摔車禍，謝女當場吐血昏迷、失去呼吸心跳；救護人員到場時發現臟器外露、臉部也有輕微變形，經緊急送醫仍不治。（王志偉翻攝）

警方初步調查，來自台南的20歲謝姓女學生，昨天深夜11時許騎乘機車，沿校內外環道要返回宿舍，行經壘球場附近要轉彎時，不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創，當時後方剛好有車子經過，見狀立即停車上前查看並通報。

壽豐消防分隊小隊長陳果夫說，到達現場時，女學生失去呼吸心跳，緊急為女學生實施心肺復甦術，外觀初步，傷者臉部輕微變形、左腹有傷口臟器外露，經送往花蓮慈濟醫院急救，因傷重，至今天凌晨零時50分許不治。

校長趙涵㨗說，車禍地點是一處90度大轉彎，為此學校特別加強照明與指示標牌，平常師生經過都會放慢速度，對發生意外感到非常難過和遺憾。已陪同學生家長協助處理善後。同時通知同學注意自身行車安全。

東華大學學生自治會長洪梓惟表示，事故發生地點，是一處直線後馬上接近90度的彎道，確實蠻危險。他說，校園道路寬廣，存有許多隱憂，希望校方能就道路安全做全盤規畫，保障同學安全。