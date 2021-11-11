立冬過後，許多人已經開始在清晨感受到寒冬的威力，但有5個生肖身冷心不冷，立冬節氣這段時間有望財運大躍升。國際天星風水命理專家邱彥龍分析，生肖屬龍、兔、牛、鼠、狗的人，立冬期間財運很旺，人生更進階，建議把握時機，除故革新，就有機會遇到「新、創意、特別、技術、高維度」的好事。

▍第五名：狗

屬狗的朋友，這段時間會遇到很好的投資項目，只要照正規的投資方式進行，記得合約看仔細、簽完善，就有機會替自己的財富更上一層樓。

▍第四名：鼠

屬鼠的朋友，這段時間可以多安排外地學習、進修或參訪的行程，把握機會提升自己的能力，在事業和官運方面，有望獲得更好的表現跟升遷機會，財富也會跟著提升許多。

▍第三名：牛

屬牛的朋友，請把握這段時期的好運，夢想中的發展有機會可以實現，千萬不要自我放棄或懈怠，凡是跟國外、外地、宗教或教育有關的事項，都能賦予你財富跟名氣的機會，把握當下，多出門交際，多參與社團，層次跟財富都能快速提升。

▍第二名：兔

屬兔的朋友，把握這段時間多多學習，可增長智慧，提升貴氣，用創新模式積極努力，財富會後繼勃發且快速增長，自然就會吸引到非常多志同道合的朋友，甚至遇到更高層次的貴人欣賞你，切莫浪費時間在自己的錯誤認知裡，拋開不切實際的幻想，多想只會讓你自我設限，裹足不前。

▍第一名：龍

屬龍的朋友，這段時間會很渴望有一個家或穩定的環境，但內心又渴望有些改變，還好最近一切的變動都會往好的方向發展，準備飛龍在天，迎接另一個財富跟層次的提升吧！但得財之前，還是得要多注意交通安全，行車、走路、騎車時多留意，以免發生意外。