美國職棒大聯盟稍早又公佈了一項年度大獎，年度最佳後援投手獎美聯由白襪韓崔克斯(Liam Hendriks)拿下，國聯獲獎者則是釀酒人守護神海德(Josh Hader)，韓崔克斯是連續2年獲獎，海德更猛則是近4年第3度獲獎，無愧聯盟最強牛棚的名號。

Josh Hader is one of the most feared relievers out of the pen.



He earns his 3rd career Trevor Hoffman NL Reliever of the Year Award. pic.twitter.com/bQkqIZxjjl — MLB Stats (@MLBStats) November 11, 2021

而美聯、國聯為表揚前洋基李維拉(Mariano Rivera)和釀酒人霍夫曼(Trevor Hoffman)，分別把獎名改為「李維拉獎」和「霍夫曼獎」，兩位可說是聯盟歷史最具代表性守護神，而釀酒人後輩很爭氣，含去年獲獎的戴文威廉斯(Devin Williams)，釀酒人已連4年奪「霍夫曼獎」。

本季海德例行賽出戰60場，繳出4勝2敗34次救援成功，58.2局能飆出102次三振，自責分率僅1.23，每局被上壘率0.81。另外他生涯出戰232場拿下16勝13敗，有96次救援成功，自責分率也是漂亮的2.26，每局被上壘率0.85，近年來在聯盟幾乎沒有對手，奪下「霍夫曼獎」實至名歸。

白襪的韓崔克斯也非常強勢，本季出戰69場拿下8勝3敗38次救援成功，71局能投出113次三振，自責分率2.54，每局被上壘率0.73，生涯出戰413場拿下27勝30敗78次救援成功，自責分率3.91，每局被上壘率1.21，而偏高自責分率大多在生涯前期累積，前兩年都低於2。

Liam Hendriks was nails at the end of the game.



He's the Mariano Rivera AL Reliever of the Year. pic.twitter.com/90q66mu6po — MLB Stats (@MLBStats) November 11, 2021

而說到終結者，大家熟知的洋基查普曼(Aroldis Chapman)、簡森(Kenley Jansen)表現也不錯，前者本季出戰61場拿下6勝4敗30次救援成功，自責分率3.36，每局被上壘率1.31，救援次數突破300大關。簡森出戰69場拿下4勝4敗38次救援成功，自責分率2.22，每局被上壘率1.04。