近年因新冠肺炎疫情，人人出門免不了要帶著幾個口罩，也使口罩時髦穿搭成為新一波熱議話題，來自馬來西亞的網紅Hannah（娜娜）就因幾張戴口罩照片走紅，起底她本人則在IG有30多萬粉絲追蹤，私下更是常分享自己穿低胸裝或僅穿內衣的辣照，大秀傲人胸器。

馬來西亞的正妹Hannah（娜娜）五官精緻、皮膚白皙，又留有一頭長髮，每每曬出自拍照總引來許多網友按讚，而她不只臉蛋甜美，身材曲線也十分火辣，擁有傲人上圍和逆天長腿，可說是網路女神的代表，過去她就曾分享自己穿低胸高衩裝的美照，秀出白皙大腿根。

今年7月Hannah過生日時，分享收到好幾束玫瑰花、和許多蛋糕氣球的照片，寫下：「謝謝大家的祝福！mco渡過了幸福的生日，有家人閨蜜姐妹朋友的愛，然後我發現今年我收到這麼多蛋糕，竟然一粒都沒有吹蠟燭！！！不過也好，這樣我就一直都是xx」，笑稱可以因此忘記年齡的存在，粉絲也獻上祝賀。

除了自拍照外，Hannah也常曬出自己的影片，證明不是靠APP修圖而來的美貌，連在真實生活中也一樣美的不科學，被譽為「回頭率最高女神」，此外她也常分享保養秘方和醫美心得，平時也樂於放送粉絲福利曬尺度大開的照片，讓她不僅男粉絲多，追捧的女粉絲也因她的外貌和個性而圈粉。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。