男網友逗弄飛進家中的小鸚鵡。（翻攝自台大PTT／石秀華高雄傳真）

高雄市1名家住橋頭區的男網友，11月9日在家中聽見鳥兒的叫聲，走進陽台，一隻身帶淺黃綠色的小鸚鵡立即飛停在他的肩膀上，小鸚鵡長相可愛，該名男網友見家中養的2隻愛貓虎視眈眈，擔心小鸚鵡安危，將鸚鵡裝進盒子裡後，上台大PTT網站求助，盼能找到主人，因尚未接獲任何訊息，該名網友目前已先將鸚鵡送交養鳥友人代為照顧。

該名家住橋頭區的男網友家住高市橋頭區，11月9日家中飛來一隻身上帶有淺黃綠色的小鸚鵡，當時他走進陽台查看時，小鸚鵡直接飛到他的肩膀上，模樣惹人憐。

由於小鸚鵡在家中飛來飛去，吸引男網友家中養的2隻貓注意，對鸚鵡虎視眈眈，男網友擔心小鸚鵡安危，先將小鸚鵡裝入空氣流通的盒子裡，上網查詢資料，研判鸚鵡可能是「肉桂小太陽」。

該名男網友11月9日在台大PTT高雄版網站貼文，尋求是否有鳥主人家中有走失的小鸚鵡，或者有好心鳥友可暫時收留小鸚鵡，文中還強調「家中2隻貓對鸚鵡虎視眈眈」的字眼。

本報記者和該名男網友取得聯繫，男網友表示，貼文後，目前仍未尋獲小鸚鵡的主人，小鸚鵡雖可愛，但因家中養了2隻貓，為了鸚鵡的安全，所以先將鸚鵡送交給養鳥的友人飼養，算是有了好的歸處。