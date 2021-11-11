環保署首創水質感測物聯網，成功查獲不法偷排廠商23家，裁罰超過新台幣2千萬元。環保署與農田水利署及15個地方政府環保局通力合作，布建水質感測器，透過分鐘級感測數據及AI大數據分析，限縮污染熱區及偷排時段，提高稽查效率。環保署呼籲業者切勿心存僥倖，水質感測物聯網全年無休監測下，偷排無所遁形，保護環境政府有信心。

環保署表示，自109年底起與農田水利署跨機關合作，在高雄岡山灌溉渠道布建水質感測器，鎖定污染潛勢熱區及廢水偷排時段，迅速於1個月內查獲電鍍工廠非法繞流排放，裁罰993萬5千元並追討不法利得285萬元。透過環保署持續精進感測技術、地方政府進行場域試驗，水質感測物聯網日益成熟，目前布建點位已涵蓋全國超過50個流域及15個工業區，記者會特別邀請桃園市、台中市、台南市及雲林縣環保局分享感測器應用經驗。

桃園市環保局發現工業區工廠液鹼桶槽收集井破裂，廢水溢流雨水溝，所幸及時發現未釀災害，該局限工廠2周內改善完成並裁處36萬500元；臺中市環保局鎖定高污染潛勢熱區監控，發現工廠於特定時段偷排廢水，水質檢測pH高達11.9、懸浮固體(SS)超標24.7倍，裁處148萬2千元；雲林縣環保局利用水質感測數據趨勢，破獲工業區工廠利用雨水放流口繞流排放廢水；臺南市環保局善用感測器限縮污染可疑範圍，透過數據發現皮革廠繞流偷排及廢棄物處理廠放流水超標5倍，分別裁罰190萬及43萬元。

環保署強調，水質感測物聯網透過中央機關橫向聯繫協調，結合地方政府布建量能，突破傳統人工監測限制，利用自動化水質感測即時預警，提高環境智慧治理成效。未來環保署將持續推動自來水廠及污水廠等智慧感測及智能控制，透過公私協力合作跨域產業加值，將水質感測物聯網融入生活，用科技改善環境品質。