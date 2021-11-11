Jalen Green let Cade Cunningham hear it after this dunk 😨



(via @NBATV) pic.twitter.com/3hUXyR0AAl — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2021

儘管今年選秀榜眼火箭後衛傑倫格林11日貢獻23分、2助攻與5籃板，表現明顯壓過選秀狀元活塞後衛康寧漢的20分、3助攻與4籃板，格林還在康寧漢面前飛身爆扣，可惜事實證明籃球是團隊運動，火箭仍在自家主場以104比112不敵活塞，苦吞9連敗。

打完前3節，活塞82比79小幅領先，卻在末節靠著葛蘭特、薩迪貝等人火力，一度取得100比86領先，火箭也靠泰特、艾瑞克戈登打出10比0追上，幸好康寧漢接下來及時貢獻火力，薩迪貝最後13.6秒灌進穩住戰局的兩分，活塞保住勝果。

葛蘭特替活塞貢獻全場最高35分，外加5籃板、3助攻、2火鍋，薩迪貝16分、9籃板，歐尼利克13分、6籃板，儘管活塞好不容易擊敗狀態比自己更爛的火箭，中止最近的4連敗，目前仍以2勝8敗位居東區墊底，整體狀態仍很不理想。

火箭吞下9連敗之後，目前1勝10敗、排在西區第14，除了傑倫格林攻下全隊最高得分，伍德也拿20分、9籃板及3助攻，凱文波特18分、5助攻與5籃板，泰特14分、8籃板，艾瑞克戈登11分，目前火箭也確定本季跟沃爾分道揚鑣，接下來例行賽都不會上場。