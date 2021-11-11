吉娃娃Juby於2017年間到寵物美容店洗澡，因另名張姓女顧客擅開店內3道門，讓Juby趁隙奪門而出，遭路上車輛撞擊身亡。台北市動保處認為店家未善盡管理責任，依動保法開罰1萬5000元，店家提告抗罰，但台北地院行政訴訟庭認為，張婦不只一次擅開門害狗狗脫逃，店家卻未改善預防措施，確有過失，遂判店家敗訴，可上訴。

林姓女飼主2017年7月17日將Juby送到店家洗澡美容，張婦同一天也送愛犬到該店，擅自開啟店內三道門，且未立即關門，導致店內有2隻狗奪門而出，其中1隻就是Juby。Juby衝到馬路後挨撞身亡，動保處因此對店家開罰1萬5000元，應接受動物保護講習3小時課程。

朱姓負責人不服提告，主張他的店是安全非開放空間，設置3道不同材質、開啟方式相異的門，並設置門鈴，在一般正常營業、遵守店面警告標語指示的情況下，寵物不可能脫逃，他已盡管理責任，本案是因張婦違反門禁規定，店家並無過失。

動保處抗辯，店家雖設有小木門、小鐵門及玻璃門3道門，但前2道門可從店外打開，玻璃門沒有門鎖，消費者可任意從外側打開，雖然門上張貼「請勿自行開門入內」警語，但仍應考慮到消費者可能沒注意到。

動保處並指，林女另對張婦提起的損害賠償告訴，店家曾證稱張婦多次違反門禁規定，Juby不只一次趁隙脫逃，卻仍疏於加強門禁管制，也未對「洗狗區」的寵物適當拘束，確有過失，開罰並無違誤。

法官調查相關證據後，確定在案發之前，張婦曾不顧店家告誡，多次違反門禁規定，讓狗逃脫，店家應可預見風險，卻未採取其他更有效的方式預防，例如更換成外人無法隨意打開的門鎖，顯然有過失，因此認定動保處開罰沒問題，判店家敗訴。

林女另對張婦提起民事損害賠償告訴，求償Juby後事費用及精神慰撫金共49萬元，北院台北簡易庭前年判張婦應賠3萬0750元，案經上訴，全案仍在北院民庭審理中。