中國大陸10日新增47例本土新冠確診。其中遼寧21例，均在大連市；當地還新增本土無症狀感染者16例。國家衛健委主任馬曉偉昨晚率國務院聯防聯控機制綜合組到大連市，指導支援疫情處置工作，並連夜主持座談會，強調要堅定信心決心，在更短時間內控制住疫情，最大程度降低疫情對社會生產生活影響。

此外，中共六中全會正舉行，北京仍有疫情，海淀區今日凌晨通報4名確診者及1例無症狀感染者。 涉及一確診病例的密切接觸者及其同住家人共5人核酸檢測均受感染，其中4人已確診，1人為無症狀感染。該區立即連夜入戶開展全民核酸檢測，同步開展流調溯源，對排查出的病例及密接者涉及的相關區域及時管控，並開展人和環境核酸檢測。

另北京東直門某商場周三晚接獲政府通知，因有密接者曾經到訪，商場於周四起暫停營業。當晚商場配合市疾控中心進行防疫管控，所有出入口管控，顧客員工只進不出，在商場出口接受檢測後方可離開。