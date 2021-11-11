炎洲集團第三季財報出爐，炎洲(4306)、新洲(3171)前三季每股獲利分別為為1.27元、1.35元，除看好包材市場持續回溫外，第四季營運動能充足外，在集團大陸子公司萬洲石化處分案後，財務結構也明顯優化。

炎洲前三季合併營收129.19億元較去年同期成長30%，第三季單季毛利率持續維持在18%的高檔水位，前三季營業利益亦較去年同期成長58%，惟因第三季業外認列大陸子公司萬洲石化處分案之減損損失9.83億元，造成第三季單季虧損，但累積前三季仍為獲利，稅後淨利7.41億元，前三季EPS為1.27元。展望第四季，包材業務方面，炎洲看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機而持續攀高，預料產業成長趨勢不變。修枝剪葉進度方面，大陸子公司萬洲石化處分案是「修枝剪葉」計劃中最重要的一個里程碑，炎洲預計將本交易案的價款全數用於償還現有銀行借款負債，年度可節省約2700萬元的利息費用，可有效降低集團資金成本，提高未來獲利，同時集團合併流動比率在處分案資產依會計準則分類後，今年第三季集團流動比率由去年第三季的108%往上攀升至120%，已明顯優化集團財務結構。

新洲全球前三季合併營收13.58億元，稅後淨利0.83億元，前三季EPS為1.35元。新洲全球在台灣的營運未受疫情衝擊影響，持續受惠於台商資金回流在台設廠，進而激發包裝材料需求暢旺等因素，帶動前三季營收較去年同期成長22%，未來將持續規劃在中彰投、台南及高雄等地區投入新營業據點及業務人力進行積極開發，續行「擴張策略」因應此商機，惟因物料大幅上漲影響前三季毛利率表現，將持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，以提高進貨成本優勢，力求毛利率提升；在大陸區營運方面，將嘗試線上渠道開發，進而帶動新客洽詢與交易機會。在商品開發及營運管理方面，將持續投入新電子材料及環保包裝材料開發，並將強化供應鏈管理及跨足國際貿易等業務，新洲全球預估第四季營運動能足，業績獲利有望穩定攀升。