半導體測試介面設備商穎崴(6515)營運逐步走出調整陣痛期，2021年第三季稅後淨利1.2億元、每股盈餘（EPS）3.57元，回升至今年高點。由於產能已滿載至年底，10月營收衝上3.29億元次高，法人看好下半年營運逐季成長、全年力拚持穩，對明年營運成長樂觀。

穎崴股價自10月中上攻力道轉強，在營運狀況改善、後市展望看佳下，今（11）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.47％至370元，創5月初以來半年高點，早盤維持約9％漲勢。三大法人本周迄今賣超52張，但昨轉為買超19張。

穎崴董事會通過2021年第三季財報，合併營收75.4億元，季增17.58％、年減8.73％，為近1年高點。毛利率40.73％、營益率19.59％，回升至今年高點。稅後淨利1.2億元，季增達42.61％、年減22.99％，每股盈餘3.57元，亦回升至今年高點。

累計穎崴前三季合併營收19.42億元、年減15.07％，毛利率38.62％、營益率16.15％，遜於去年同期39.16％、23.06％。稅後淨利2.5億元、年減39.3％，每股盈餘7.46元、低於去年同期的13.56元，但衰退幅度均較上半年顯著收斂。

穎崴因陸系客戶因應貿易戰於去年上半年提前拉貨，基期墊高加上晶圓產能吃緊使客戶需求遞延，使上半年營運表現明顯偏弱、降至近3年同期低點。不過，隨著晶圓產能陸續開出、遞延需求逐步回升，單月營收自6月起已見明顯回溫。

而穎崴10月自結合併營收3.29億元，較9月2.45億元成長達34.36％、較去年同期2.4億元成長達37.12％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收22.72億元，雖較去年同期25.27億元減少10.11％，但衰退幅度持續收斂。

投顧法人認為，穎崴受惠台系客戶5G智慧手機晶片、美系客戶高階處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）等新產品出貨動能轉強，帶動10月營收動能顯著躍增，目前產線已滿載至底，稼動率提升將有助第四季營運顯著成長，營收有機會挑戰新高、全年力拚持穩。

同時，由於台系及美系客戶對新一代手機應用處理器（AP）、CPU及GPU需求展望樂觀，穎崴目前接單能見度已達明年上半年，遊戲機、伺服器等新應用業務成長潛力亦強，看好多重動能將帶動穎崴明年營運成長動能，營運展望維持樂觀。