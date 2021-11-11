劍麟（2228）針對接獲南投地檢署涉及違反廢清法等起訴書一事11日作出說明，表示針對本次事件，劍麟已執行三大整改措施，包括：

一、針對符合廢清法及空污法定義之化學溶劑等，採取一條龍式加強管理，從化學溶劑之採購、庫存、製程使用、廢棄物管理以及廠商清運，進行全程標記追溯管理，並全面採取進出管控記錄，以及隨時內部稽查。

二、對於清運廠商資質以及清運過程加強監控力道，包括評鑑供應商資格、針對運載車輛以及實地清運進行監控，嚴格把關出廠回收的廢棄物。

三、針對內部人員加強法令宣導，提升內部人員的專業能力。

劍麟指出，希望藉由上述強化整改措施，嚴格杜絕後續違法風險，保障公司及全體股東權益。另由於劍麟進行金屬表面清洗製程會排出揮發性有機物，領有南投縣環保局核發的固定污染源許可證，後續仍將完全配合依照最新的法規標準持續按季申報空氣污染物排放量，並繳交空污防制費。

劍麟強調，將持續強化流程的整合，明確各層級的管理責任與強度，增加相關數據的勾稽流程，合法並妥善處理廢棄物，落實污染防制工作，善盡企業社會責任。劍麟將持續遵循上市櫃公司治理標準持續強化內部管理制度，並持續配合司法調查。