女星郭碧婷2019年和香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，去年10月生下寶貝女兒「小奶皇」，婆婆向太陳嵐立刻買豪宅送她當禮物。1年過去了，郭碧婷近日出席活動時，因小腹微微凸起，被外界猜測已順利懷上第二胎。

根據陸媒《搜狐娛樂》報導，郭碧婷昨（10日）現身某活動現場，只見她留著招牌黑色長直髮，臉上化著優雅妝容，身穿棕色緊身長洋裝，細肩設計小露香肩和雪白肌膚，多了一份嫵媚感，四肢纖細，氣質出眾得體，走紅毯時一路都掛著甜美笑容，只不過轉到側面時，被發現小腹明顯微凸，圓滾滾的弧度很像孕婦的肚子，且拍照時，郭碧婷不停地用手臂遮掩凸起的腹部，外界反而開始轉移注意力到她的肚皮，開始瘋猜是否懷了第二胎。

郭碧婷被拍到小腹凸起。（圖／微博@搜狐娛樂）

還有網友分析，如果吃太多應該會囤積在腰部形成「游泳圈」，但郭碧婷的小腹沒有伴隨著一圈肥肉，正面也看不出隆起，很像懷孕初期，而且郭碧婷以前走紅毯時都會抬頭挺胸，這次有點彎腰，沒有展現過去的自信。

不過有網友認為郭碧婷產後約一年，現在的狀態應該還沒有完全恢復，小腹才不夠平坦，並不是懷第二胎，「37歲這狀態真的挺好的啊」、「這應該是正常女人的小肚子吧」、「誰沒有小肚肚，圓潤自然一些更健康」。

事實上，向太陳嵐曾透露郭碧婷親口說要生三個小孩，「我不會逼她的，但是會鼓勵與獎勵！」稱郭碧婷未懷上時，就送她香奈兒和珠寶，十分寵媳婦。