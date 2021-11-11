新黨今天召開記者會呼籲各界對四項公投全蓋同意票。（取自新黨臉書）

四大公投將於12月18日登場，新黨今天召開記者會呼籲各界對四項公投全蓋同意票，並諷刺國民黨不敢支持重啟核四公投。

新黨副秘書長侯漢廷表示，國民黨內部分人士因對核能知識的欠缺，而不願支持重啟核四公投，新黨感到相當遺憾，民進黨連吃萊豬都敢捍衛，面對多數民意力挺重啟核四，國民黨卻不敢全力支持，因此新黨是全台唯一一個大聲呼籲「四票都同意」的政黨。

侯漢廷表示，核電不僅被美國及歐盟認證為潔淨能源，也是對台灣最安全且低廉的能源。依據台電2019年資料，一度電核能1.14元，燃氣3.26元，再生能源4.26元。核二廠年發電162億度，核三廠約156億度，而核四基本有200億度，倘若全然「以綠代核」，將每年憑空為發電燒掉約1616億。就算和燃氣比，核電一年就能為台灣省下約1098億！三接燃燒天然氣不僅排放溫室氣體、造成高昂電價，全民埋單。侯漢廷痛批，三接才是超級大錢坑，核四是非常經濟的發電方式。

新黨主席辦公室主任王萬邦則提醒，民進黨政府規劃2025年燃氣電力占比50％的政策風險太高，因為根據經濟部能源局的官網，到2025年就算三接完成，台灣的天然氣安全存量天數也才11天，儲槽容積天數才20天。因此倘若重啟核四公投未能通過，一旦台海爆發軍事衝突，只要天然氣運輸船被封鎖，過11天台灣就會開始缺電，恐怕撐不到20天就得被迫投降，這種政策到底是愛台灣還是害台灣？

王萬邦也質疑，反核者總說「沒有能力處理核廢料就沒有資格用核電 !」，照這邏輯，台灣也沒有能力處理太陽能發電廢棄後所產生廢料(含周邊)，那為什麼要用太陽能？ 日本在311福島核災後，雖然一度要減少核能發電，但迫於現實，反而加碼核能電廠的發電量，要建立綠能、核能、燃氣、燃煤各1／4的能源計畫。新黨認為這是對台灣最好的電力配置，台灣不能只有一種發電方式，核四是台灣必要的能源之一，核四重啟台灣才會安全。

新黨輿情中心主任季節表示，反核人士說，台灣島面積小，發生核災後沒有地方逃生，但他們卻不敢面對，亞美尼亞和斯洛維尼亞這兩個面積才2萬多平方公里的國家，也都使用著核能發電的現實。

季節指出，回顧2018年以核養綠公投，所有縣市都是贊成票多於反對票，核一、核二與核三廠所在的鄉鎮區也如此，奉勸國民黨首長們不要被少數反核民意綁架，無視多數民意希望續用核電優先減煤的心聲。。

季節提醒，全球暖化問題日趨嚴重，日前我友邦吐瓦魯外交部長甚至站在海裡演說，凸顯國家未來可能被淹沒的危機，結果中華民國在一年一度的國際「氣候變遷表現指標」（CCPI）排名中卻又再跌3名，在列入排行的國家中排名倒數第5，吐瓦魯每年在國際為我們仗義執言，民進黨政府卻盲目堅持廢核不惜加劇全球暖化問題損害友邦，是負責任的作法嗎？重啟核四，才是對國內外都最好、最負責任的作法。