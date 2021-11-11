全球原物料上升，供應鏈短缺，國內通膨壓力增。今天立委也關心物價普遍上漲問題，希望提出平抑物價之法。經濟部長王美花回應，準備找量販店、超市等大賣場來討論， 希望能設「平價專區」，也會找出沒有漲價的餐飲商家，由經濟部幫忙宣傳，讓民眾可以買到平價實惠商品。

立委何欣純今在立法院經濟委員會質詢，指最近物價上漲讓人民很有感，但部長只告訴國人，是單一泡麵漲價，但其實17項重要民生物資通通都漲了，有的還漲得很離譜。小吃餐飲漲個5元10元，大家都在漲，可是媒體都知道、人民都知道，就只有部會首長說還要觀察還要看。

立委謝衣鳳也說，主計處資料內有17項民生物價都比往年都高，另根據中華食物網統計，玉米價格比去年高6.62元，黃豆價格也高5.11元，經濟部必須要提出有效的平抑物價辦法。

王美花直言，目前物價是有溫和上漲，但相較非常多國家，我們沒有個嚴重的通膨問題。經濟部正在思考找大賣場，希望能設平價專區，也要找出沒有漲的餐飲商家，看怎麼樣幫他宣傳促銷，讓民眾知道哪裡可以買到平價實惠的食品。

媒體詢問大賣場是否包括量販店、超市，她說都有，等準備好就會去聯繫，看是否在賣場內設置平價專區。至於有專區可以有哪些品項？則還要再討論。