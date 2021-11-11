台東基督教醫院放射腫瘤科團隊。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞曾疾呼「降低台東縣癌症標準化死亡率，需要一群人一起做」，身為徒弟的醫師任崇文因而毅然決定到東基，和老師鄭鴻鈞一起醫治台東的癌症病人，更期許自己成為讓台東癌症標準化死亡率持續下降的團隊成員之一。

東基首位放射腫瘤科醫師、癌症中心副院長鄭鴻鈞於2019年11月開設門診，並以降低台東癌症標準化死亡率為主要目標，但要達到這個目標，非個人之力所能及，而是需要一群人，更需要有熱忱的年輕新血加入。

任崇文與鄭鴻鈞兩人在和信治癌中心醫院時是師徒。任曾在和信治癌中心醫院接受4年放射腫瘤科專科醫師訓練，擔任主治醫師後，認為應該找個地方好好發揮自己的專長，而東基需要再多1位放腫科醫師，便決定把握機會，到台東服務。他坦言，降低癌症標準化死亡率非一蹴可及，需要更多醫師人力的長期努力，才能往好的方向前進。

一直在台灣北部成長、求學的任崇文醫師，對台東並不陌生。任崇文說，當年醫療替代役抽中了台東，分派到台東的醫院服務，生平第1次長住台東，覺得這裡的環境不錯，生活機能佳。只是台東的醫療資源確實不足，各醫院雖有醫療設備，醫師人力卻嚴重不足，導致台東的病人時常奔波外縣市就醫。

然而，任崇文發現前來看診的病人，台北、台東大不同。他指出，病人的疾病是相似的，但不少台東病人是忍了很久才來，即使來了，也是隻身前來看診與治療。病人家庭支持力薄弱，憂心治療期間因副作用無法工作養家，家裡沒有足夠的人力及時間照顧病人。因而與病人討論病情時，需顧及病人的經濟、身體狀況、家庭支持力等各層面，才能決定最適合的治療方式。

任崇文認為，台東的醫病關係相當融洽，病人尊重醫師的專業與建議，許多醫師不願意前來，是對台東太陌生，若能在台東長住一陣子，或許願意投入台東醫療的人會增加，一起為降低台東縣癌症標準化死亡率而努力。