英國英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）自從宣布脫離英國皇室後風波不斷，兩人甚至還登上美國談話性節目大聊英國皇室，並打算出書公開皇室內幕，讓其他皇室成員相當不悅，也讓英國皇室顏面掃地。而近日，哈利夫婦受邀出席晚宴時，梅根更直接穿上深V禮服展現身材，引起網友熱烈討論。

於美國紐約所舉行的「2021自由晚宴」（Freedom Gala），近日在紐約無畏號航艦博物館（Sea-Air-Space Museum）盛大展開，現場聚集來自各地的重要貴賓，就連哈利與梅根也是座上嘉賓，當他們一踏上紅毯便立刻成為全場矚目的焦點。只見哈利一身帥氣的西裝，手牽著剛升完二胎的妻子梅根緩緩走上紅毯，梅根則是穿著一襲大紅色的高衩禮服現身。

而禮服胸口V到肚臍以及全擺高衩至腿根的性感設計，讓梅根凹凸有致的身材一覽無遺，走起路上美腿更是若隱若現，十分火辣，整體造型與先前在英國皇室時大相逕庭，讓不少皇室鐵粉忍不住留言「梅根果然要回好萊塢了」、「她還是忘不了當明星時的模樣」、「哪個王妃會穿這樣」；但也有支持她的粉絲紛紛跳出來大讚「梅根就是應該要做自己」、「這樣穿也很美」、「辣媽」。

事實上，哈利跟梅根自從宣布脫離皇室後便搬去美國定居回歸平民生活，但弔詭的是，他們雖自稱是平民，梅根近期卻頻頻以「薩塞克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex）的身分向美國時政發聲，上個月甚至還以「公爵夫人」的名義致函並致電給美國國會，呼籲有薪產假得加入總統拜登（Joe Biden）推出的「重建美好未來」法案中，讓眾人再度傻眼。