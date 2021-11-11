疫情造成全球原物料、運費大漲，上游廠商將進貨成本轉嫁到下游消費者，物價全面喊漲，通膨巨獸席捲全球。財信傳媒董事長謝金河表示，通膨也刺到股市敏感神經，導致美股10日大回檔，台股也難逃修正，他認為，通膨雖不會大暴走，但物價上漲成為新常態，長期沒有調整過的央行貨幣政策，明年也會有大的變化。

美中全球兩大經濟體相繼公布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，通膨壓力鍋快炸了。

謝金河在臉書發文指出，美國10月CPI是6.2%，PPI是8.6%，剪刀差是2.4；中國10月CPI是1.5%，PPI是13.5%，剪刀差上升至12，相較於9月CPI的0.7%，算是倍增，主要是青菜價格上漲16.6%，汽柴油大漲30%，而PPI更是從10.7跳到13.5；相較於美國的CPI從5.4上升至6.2，PPI維持在8.6%，可以看出通膨維持在高檔。這個現象也衝擊到資本市場，美股10日出現比較大的回挫。

道瓊工業指數下跌240點，那斯達克重挫1.66%，費城半導體指數下跌2.83%，台積電ADR下跌近3%，此時債市殖利率上升，美元指數上漲至94.863，預計對新興市場會帶來壓力，台股也會受到影響，不過，這應該只是漲多的修正。這兩天飆升特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）都出現回檔，重量級的微軟、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）也都有不小的回挫。

謝金河認為，中國不再是廉價生產基地，全球供應鏈重組，加上貨櫃塞港壓力未解，油價站穩80美元，軟硬商品都在高檔，通膨升溫短期難解，這也觸動美國聯準會縮表及升息壓力，也是股市潛在的心理壓力。不過，北京政府調控手段仍在，像中國打壓鐵礦石，價格暴跌6成，最近動力煤價格也掉了4成。

謝金河表示，全球結束通縮，往通膨的路上走，台灣也會逐漸感應，台灣的剪刀差也加大了，長期沒有調整過的央行貨幣政策，明年也會有大的變化。我的看法是通膨不會大暴走，但物價上揚之勢會成為新常態！