多頭列車不等人！最新調查發現，北台灣都會區的「1字頭」房價，只剩下6個行政區，桃園市觀音、楊梅，以及新豐、關西、寶山、湖口，還找得到。

據住展雜誌今（11）日最新統計，北台灣北北桃竹四大都會區中，今年1月~10月新建案成交均價1字頭的行政區，只剩下桃園市觀音、楊梅，以及新豐、關西、寶山、湖口等六個行政區。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年來因房市多頭走勢強勁、營造成本飆漲轉嫁至房價，以及在預售屋實價登錄助漲之下，各縣市低門檻、親民的「1字頭」房價區正快速減少當中。

何世昌表示，「這班多頭列車仍未減速，車票是越來越貴，越猶豫、恐越難上車！越等越貴！」

何世昌表示，北台灣大概超過一半的低價區，已逐漸消失。

據住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，去年新建案成交1字頭房價區還有13個，現在卻只剩下6個。今年5月的同一份統計，新建案1字頭房價區還有八個；但半年過去後，桃園新屋、龍潭房價均已漲到2字頭，正式跟1字頭說掰掰。

北北桃竹僅存的六個1字頭房價區中，每坪單價最低的是關西鎮，僅約16.8 萬元／坪。

何世昌認為，因國內經濟情勢一片大好，購屋需求依然穩健，北北桃竹1字頭房價區已經「瀕臨絕種」。