男星李岳更為人所熟知的名號是「西瓜哥哥」，當年他從兒童台出道，俊俏臉蛋與可愛活潑的帶動唱，得到許多大小朋友喜愛，今年4月，他突然宣布告別「西瓜哥哥」稱號，但仍繼續演藝工作，在社群上也擁有高人氣，不料最近竟有人私訊開高價要買他的IG帳號，李岳坦言動貪念給了對方匯款資料，沒想到後續發展超驚悚。

李岳今年4月無預警宣布告別「西瓜哥哥」稱號，表示在諸多考量之下，才作出這個不得不的決定，表示會永遠記得人生這美好的一頁，未來也歡迎小朋友們喊他「小岳哥哥」，他除了繼續在兒童親子領域耕耘外，也會在戲劇、主持、綜藝領域發展，許多粉絲得知後紛紛紅了眼眶，但仍祝福他一切都好。

李岳告別「西瓜哥哥」稱號後，仍積極經營社群帳號，最近IG剛得到「藍勾勾」認證，據《三立新聞網》報導，李岳透露才剛拿到認證，不久後馬上收到私訊，表示要以60萬人民幣(約台幣264萬)收購他這個帳號，問他有沒有微信或支付寶，李岳坦言聽到價碼起了貪念，已經在計畫收到這筆錢要怎麼使用，因此給了對方匯款資訊。

給出匯款資訊後，對方卻遲遲沒有匯錢過來，反倒一直要求他的個人信箱跟密碼，他覺得有詐於是斷然拒絕，之後分析，對方應該是外國人，靠翻譯軟體在溝通，推測他們之所以這麼想拿到信箱帳號密碼，應該是一來IG可預設信箱，忘記密碼時可透過這個信箱重設，又多數人習慣多個平台帳號會用習慣的幾組密碼，因此對方如果要到一個帳密，有機會可拿下所有的社群帳號，李岳越想越驚悚，反省竟為了300萬跟對方來來回回了2天，還說如果真的這樣被騙，他要去跟爸媽下跪道歉，「把我生得太笨！」。