市議員陳淑華等人，今天在市議會質詢時高喊「局長下台、市長換人」。（陳世宗攝）

副市長陳子敬強調，市議員的意見會轉達給市長。（陳世宗攝）

男大生被毆昏迷議員要求局長下台 副市長：意見會轉達給市長

台中市宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後被圍毆至顱內出血震驚社會！民進黨市議員謝志忠等人今天在市議會質詢時，頭戴安全帽要求「局長下台、市長換人」，抨擊張姓、李姓、陳姓3名男子現行犯集體暴力事件，警方還縱容要求警察局長蔡蒼柏下台負責。副市長陳子敬強調，市議員的意見會轉達給市長。

民進黨市議員謝志忠、張耀中等人，今天上午在交通地政質詢時，針對台中宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂後被圍毆至顱內出血震驚社會事件提出強烈撻伐。謝志忠說，這起因車禍引起的社會治安事件，從錄影畫面就像幫派集體組織的暴力事件，台中市的治安怎麼會這樣子。

市議員王立任說，警方第一時間認為不是現行犯？依刑事訴訟法第88條，即時發現就是現行犯，92條第二項就是現行犯？打人及證人也說惡徒還在叫囂？如果警察第一線都無法判斷，那對一般的百姓情何以堪？

市議員張耀中痛批說，台中市的治安到底發生什麼事？警察局蔡蒼柏至今沒有任何態度？連市長也一樣到昨天才憤怒？昨天還發生民眾送表妹到補習班被毆？警察局長不用負責任嗎？

副市長陳子敬說，如果單純車禍是屬於A3，這件是車禍引起的治安事件！是否有牽涉到組織暴力，他有連絡蔡局長朝此方向偵辦？目前有啟動督察系統進行調查，他與議員一樣的憤怒，是否現行犯由檢察官來認定？

謝志忠等議員頭戴安全帽衝到市議會副市長陳子敬前面，手舉看板高喊「局長下台、市長換人」、「受害者母親泣訴，台中的治安怎麼會是這種樣子」、「縱放現行犯、何談治安？」