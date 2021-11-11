優化版的高股息ETF來了！「富邦特選台灣高股息30 ETF」追蹤指數為「特選台灣高股息30指數」，該指數除了股利率的計算以最新公開資訊為原則外，大幅提升台股高股息公司的除息參與度，善用台股擁有許多高配息率公司優勢，自2011年以來該指數平均股利率有9%以上，預料將與眾多高股息指數有明顯差異化，將可成為高股息需求投資人的新寵兒。該ETF預計於12月份募集。

富邦特選台灣高股息30 ETF基金擬任經理人楊邦珩表示，台股股利率在全球主要股市名列前茅，台灣上市櫃公司中，同時具備高股利率及獲利能力的企業眾多，投資人若要增加股息收益，方法不外乎有二，一是自己追蹤個股的配息狀況，決定是否參加個股的除息，但並不是每位投資者都有寬裕的研究時間或選股能力；另一則是透過持有高股息ETF的方式，參與配息。但傳統的高股息ETF，卻沒有將台灣股票市場眾多高股息公司的優勢發揮到極致，實屬可惜。

特選台灣高股息30指數讓台股高股息投資再進化，其編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5%、1%。楊邦珩表示，回測自2011年以來特選台灣高股息30指數的股利率，最高超過10%、最低則是7.29%，平均則有9%以上的水準，不僅高於台股大盤，更勝於台灣高股息指數。

楊邦珩強調，富邦特選台灣高股息30 ETF未來將採取季配息，由於其選股方式是以更貼近實際配息結果來篩選，預料將與眾多高股息指數有明顯差異化，且募集期間申購僅需要新台幣15000元起，可望成為高股息需求投資人的新寵兒。