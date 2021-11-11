混血女星昆凌在2015年嫁給天王周杰倫後，陸續生下女兒小周周海瑟薇和小小周羅密歐，儘管升格人母卻仍保持少女模樣，她也時常在IG曬出一家四口的溫馨照片，不時上傳自己的美照，吸引不少粉絲追蹤，日前昆凌為了品牌代言再度發布美照，沒想到卻有網友發現她撞臉香港女神張柏芝。

昆凌於2015年和周杰倫舉辦世紀婚禮，被冠上「天王嫂」的名號，但她一直以來不斷用實力證明自己，不但前進好萊塢拍電影，更自創服飾品牌當起老闆娘，一方面還要照顧一雙兒女，卻仍維持少女體態，讓許多人都十分佩服，她也時常在IG曬出家庭生活和旅遊照，美好生活羨煞不少人。

日前昆凌在IG曬出美照，只見她將一頭長髮梳成中分，綁起俐落低馬尾，身穿黑色V領上衣，露出整片性感鎖骨和天鵝頸，整體風格優雅又慵懶，呈現出幹練小女人的氛圍，偏成熟的妝容也襯托出昆凌的立體五官，照片曝光後，立刻引來3萬人朝聖。

不少網友都發現昆凌這個造型竟撞臉張柏芝，「好像張柏芝」、「猛一看以為是張柏芝」、「年輕的柏芝」、「以為是柏芝」、「張柏芝你好」，也有許多網友狂讚，「真的好美喔！」、「太美了」、「高級感」、「超美的」、「美到窒息」、「氣質」、「鎖骨」、「大嫂真美」。