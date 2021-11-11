「重啟核四」等4大公投案將於1218舉行，時力立委陳椒華今日召開記者會表示，中選會將錯誤資訊印在公投公報上，變成「國家級假訊息」，助長擁核方散播謠言，誤導選民，應立刻更正公報內容。

陳椒華主張，中選會在核四重啟公投理由書內說明「2014年，核四已完成試運轉測試」及「2年內可以放燃料發電，3年內做完熱測試就可以商轉」等敘述，明顯不實有誤，但原能會卻說對公投內容無預設立場，予以尊重，此事明顯失職。

陳椒華指出，原能會主委謝曉星近日表示重啟核四可能性為零，但依《公投法》第10條，行政機關意見書內容，應敘明通過或不通過之法律效果，既然重啟核四可能性為零，顯示就算此公投過關，核四也無法重啟，為何讓中選會耗費經費人力去辦公投？

陳椒華說，帶有假訊息的理由書即將登載在公投公報上，發送到近2千萬公民手上，這是政府大量傳播假訊息的實例，中選會應立刻向國人公開說明公投第17案理由書內容有誤，並更正公報初稿，刪除錯誤資訊，以免地方錯印含假訊息的公報。