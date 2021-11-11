明基亞太公司在BenQ網站銷售「BENQ牌型號C32-300顯示器」，以過期節能標章為文宣，被公平會認定為，商品廣告不實，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，明基亞太公司在BENQ網站銷售該商品，廣告宣稱「榮獲國家節能標章殊榮」文字，予人印象為該商品獲有節能標章驗證，較其他未獲節能標章之相仿規格顯示器，更具減少能源消耗之效用。

但經公平會詢問經濟部能源局，發現廣告所稱商品的節能標章證書有效期限至2020年5月27日，已逾期未重新取得節能標章驗證，而且在2020年8月曾查獲這項商品廣告宣稱獲有節能標章驗證的違規事項，經通知限期改善完成，但是，在2020年10月又再次查獲相同違規事項。

公平會指出，鑑於家電商品是否獲有節能標章驗證，為影響消費者作成該類商品交易決定的重要參考因素。而商品的節能標章證書已屆期失效，明基亞太公司仍於廣告刊載「榮獲國家節能標章殊榮」文字，已與事實不符，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定，違反《公平法》相關規定。