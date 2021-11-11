男大生遭瑪莎拉蒂張姓富少毆打昏迷事件延燒，張男父親稍早出面致歉後，又與妻子到醫院盼當面向家屬致歉；而張父在彰化所經營的食品大廠「百桂食品」稍早在臉書貼出道歉啟事，除了以父親角度重申絕對會負起責任外，也對工作夥伴致歉，「抱歉因為家中的事件，連帶影響到大家一起用心經營了20年的企業」。

百桂食品中午11時許在臉書發出道歉聲明，全文以張父立場，最後附上張父的親筆簽名，內容指出，「對於孩子的行為我相當自責，一定會讓他接受法律應有的制裁、記取教訓絕不推諉，我明白這種時候即使再多的歉意也無法彌補孩子所犯的錯，而身為一個父親對孩子的任何行為都責無旁貸」

百桂食品中午11時許在臉書發出道歉聲明，全文以張父立場，最後附上張父的親筆簽名，內容指出，「對於孩子的行為我相當自責，一定會讓他接受法律應有的制裁、記取教訓絕不推諉」。（翻攝自百桂食品臉書粉專）

道歉聲明中，張父說「在此承諾，對於傷者及家屬的一切醫療及後續的照顧費用都會負起所有責任，祈禱宋姓同學能速康復，被此事件受到波及的家庭能盡快恢復原來生活」；此外，內容還提及「要跟所有百桂食品的工作夥伴們道歉，非常抱歉因為家中的事件，連帶影響到大家一起用心經營了20年的企業」。

稍早張父也親自出面受訪，他說並沒有溺愛兒子，可能平時對小孩太嚴格，譬如到公司遲到5分鐘，就會罵他，因此造成他叛逆行為，已在檢討是不是這樣造成的，可能要改變管教方式；即便擦撞事故孩子不是錯的那方，但是「動手就是千刀萬剮、就是錯」，喝醉酒闖禍，就要面對司法的審判，他同樣身為父母，對於男大生情況也很難過。