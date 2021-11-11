民進黨立委林楚茵今日質詢表示，現在臉書、網站上有很多賣家，標榜是「二手交易」但是實際上卻是在賣東西、商家上架，恐怕成為逃漏稅天堂、樂園。財政部長表示，將修正法規要求賣家「必須」揭露統一編號，否則民眾就可以檢舉或者被國稅局盯上。

財政部今日到立法院財委會接受質詢，林楚茵問及，有很多賣家就開一個群組，表面上標榜是二手品交易，但還廣告「清倉」或者一組賣多少錢、二組賣多少錢，商家藉由社群或者是通訊軟體賣東西，這種社群平台成為逃漏稅的天堂。

財政部長蘇建榮表示，針對網路銷售近期會修正法規，防止社群商家逃漏稅。

財政部賦稅署長許慈美表示，針對賣家的部分要揭露統一編號；至於平台的部分要保留相關資料給國稅局查核需要須依法提供。

財政部說明，正在修正登記稅籍，未來統一編號與名稱都是登記項目，未來不論PC網頁、APP或者網頁也包含團購型態，是只要具有「網址」就要揭示統一編號與名稱讓民眾知道，相當於該店的「市招」，如果沒有民眾就合理懷疑沒有稅籍登記，就可以檢舉。

如果網頁有揭露統一編號及名稱，未來財政部的公式網頁可以查詢該店家的稅籍登記情形，是使用發票還是查定課徵；如果沒有揭露，就有兩種情形，一是有登記，但沒有揭露，或者就是故意逃漏。

平台業者方面，就會修正憑證管理辦法，平台業者如就是要保留店家的資料，納入會計憑證內，提供國稅局查核。

財政部表示，該法規將會預告兩個月，並且會給業者遵法的緩衝期。