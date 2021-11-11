大陸滬指11日早盤收報3513.15點，漲0.59％，成交額人民幣（下同）2710億元。深成指早盤收報14640.54點，漲0.86％，成交額3978億元。

創業板指早盤收報3423.35點，漲0.70％，成交額1780億元。科創50指數早盤收報1435.72點，漲1.08％，成交額318億元。

另外，截至A股早盤收盤，房地產ETF大漲逾5％，金融、半導體、晶片、證券等ETF漲超2％，創新藥、消費、有色金屬等ETF小幅下跌。

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