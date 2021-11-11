A股11日午間收盤小漲 12:022021/11/11 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸滬指11日早盤收報3513.15點，漲0.59％，成交額人民幣（下同）2710億元。深成指早盤收報14640.54點，漲0.86％，成交額3978億元。 創業板指早盤收報3423.35點，漲0.70％，成交額1780億元。科創50指數早盤收報1435.72點，漲1.08％，成交額318億元。 另外，截至A股早盤收盤，房地產ETF大漲逾5％，金融、半導體、晶片、證券等ETF漲超2％，創新藥、消費、有色金屬等ETF小幅下跌。 百億大單強拉 台股甩尾翻紅 元宇宙燒 概念股勇敢作夢 #早盤 #收報 #成交額 #ETF #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港股開盤連袂走跌 10:192021/11/11 財經 陸股逢回 中長線布局契機 04:102021/11/11 投資理財 16檔營收雙增股 強強滾 04:102021/11/11 產業特刊 1分鐘讀財經》台積電降臨高雄 前工程師曝3大隱憂：呷緊弄破碗 08:272021/11/11 財經 《盤中解析》「積」弱不振 摔下5日線 10:342021/11/11 財經 蔚來第三季營收翻倍 衝98億人民幣 04:102021/11/11 全球財經 資產股強彈 南紡、台肥權證狂歡 04:102021/11/11 證券．權證 15檔超越去年 法人大買 04:102021/11/11 產業特刊 台積電開盤挫低12元 拖累台股跌逾150點 下探17400點 09:082021/11/11 財經 黃天牧認證的多頭總司令 張錫：明年台股沒有太大風險 04:102021/11/11 財經要聞 台積電投資高雄 14檔嗨翻 04:102021/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 50歲夫妻年收百萬卻沒房住 真相曝光網怒了：過太爽 - 財經 馬斯克真的賣股了！套現300億只為做這件事 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 全球兩大強權快炸鍋 謝金河曝1失控數字殺美股 台股逃不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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