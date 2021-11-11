疫情指揮中心指揮官陳時中飲酒作樂影片在網路上瘋傳，陳時中解釋是去年6月15日疫情趨緩期間的餐敘，唱兩首歌就離開。不過影片仍然引起各方批評，國民黨立委李德維說，政商人士喝酒應酬，也不是什麼罪大惡極，只是那溢於言表的得意忘形，對應後來疫情爆發時的慌亂與匱乏，「凡事都是有因果的。」

李德維說，今年5月疫情爆發後，瞎吹一年的「超前部署」破功，沒疫苗、沒篩劑、沒藥物、沒病床，甚至沒救護車。醫療人員忙翻天，連個篩檢上傳系統都「二二六六」，還搞出「校正回歸」，當時大家不明白，有整整一年的時間準備，怎麼會這樣？

李德維說，看到影片大家恍然大悟，當時自稱「忙到半年只回家吃了半頓飯」的陳時中，原來另外「半頓飯」是在私人招待所吃了羊排，配紅酒，高歌一曲江蕙「月娘啊！聽我講」，還有「小姊姊們」拍手喝采。

李德維也指出，影片中舉杯湊到陳時中身旁大讚「部長好酒量」的男子，是曾經在台北市聯合醫院心臟內科擔任主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中。