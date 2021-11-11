高市議員簡煥宗質詢時也關切城中城建物後續處理問題，考驗執政團隊能力，處理好是一件功德。（柯宗緯攝）

高雄城中城大樓大火後，原建物去留受到關注，高市府預計今（11）日下午2時舉辦「危樓變公園─城中城原址再生記者會」，已提早「劇透」城中城未來走向。不過，市長陳其邁今早仍未鬆口，只說等下午鑑定報告出來，若有公安疑慮就要拆除，也會盡力保障民眾財產權及居住權。

陳其邁今早在高市議會接受總質詢，休息時間受訪時指出，有關城中城大樓後續，今天下午2時會等鑑定報告出來，處理方案也會出來，他會親自主持，並請3大技師公會理事長一起參加，下午一併完整說明。

高市議員簡煥宗質詢時關切城中城建物後續處理問題，考驗執政團隊能力，處理好是一件功德。陳其邁答詢時指出，針對是否拆除，將視鑑定報告而定，下午會公布鑑定報告，若有公安疑慮，就一定要拆，一切以公安為優先。

陳其邁也強調，若要拆除，不管選擇哪個方案處理，最重要是保障住民居住權、財產權。有屋有地者，財產權要受到保障；有屋沒地者，地上物從優補償；至於沒地沒房的租客，也會規畫社會住宅提供居住。