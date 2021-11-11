37歲大陸女星白百何過去演出《失戀33天》、《被偷走的那五年》走紅，她與歌手陳羽凡2006年結婚，育有一名現年已13歲的兒子，但白百何2017年時爆出出軌，被戴綠帽的陳羽凡才認了早在2015年離婚。近日媒體直擊白百何抱年約2、3歲的小孩逛街，疑似生下第二胎，孩子的爸真實身分也引來討論。

白百何2017年被大陸第一狗仔卓偉揭露偷吃疑雲，她在泰國與男模張愛朋被拍到一系列偷情照片，兩人互動親密，不僅擁抱，白百何還任由男方伸進她的吊帶褲裡襲臀，關係不言而喻，陳羽凡起初不願回應，之後才發文承認：「我和白百何已經於2015年協議離婚，為了共同撫養和保護孩子長大成人，直到事件發生之後，對家庭、家人和孩子造成很大的傷害，同時也對白百何造成很大的傷害」。

白百何疑似生二胎。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

為此，陳羽凡宣布「無限時退出娛樂圈」，但不久後又和搭檔胡海泉宣布啟動20周年巡演，強調：「退出是為了我愛的人，這次回歸是為了愛我的人，（那件事）翻篇了。」而白百何近來也逐步復出於螢光幕前，近日《推理君江小宴》報導，直擊白百何抱小孩上街，疑似秘密生了二胎。

陳羽凡先前承認和白百何早在2015年離婚。（圖／翻攝自陳羽凡微博）

報導指出，當天白百何本來與好友逛街，之後她母親出現將孩子交給白百何，而白百何後來搭著司機接送的車回家，上樓前還拉著小孩的手跟司機說再見，似乎是二度當媽，而該媒體2019年曾拍到白百何上婦產科，同行的是她大學同學、知名導演張思麟，曾執導電視劇《那年青春我們正好》，也和不少大咖如Angelababy、鄧倫等人合作過，人脈極廣，來頭不小，但《新浪娛樂》求證白百何經紀人，對方卻暫無回應。