「留美碩士」學歷遭質疑 顏寬恒正面回擊：蔡總統的論文也被質疑訴訟中

國民黨徵召前立委顏寬恒參選台中市第二選區立委補選，但顏寬恒的「美國加州舊金山多明尼肯大學在職企管碩士」學歷卻被質疑，國民黨主席朱立倫今（11）日受訪時，批民進黨是最厲害的雙標黨，為什麼不先檢視蔡英文總統的博士及論文學位？顏寬恒也親自回應，強調學歷都依照學術規範做研讀，如果有證據歡迎檢舉、提告，並提到總統蔡英文自己的論文也被質疑，且還在訴訟當中。

對於民進黨質疑學歷，是否認為民進黨雙標。顏寬恒今日受訪時表示，學歷都依照學術規範做研讀，如果這部分有證據，歡迎檢舉、提告，如果沒有，請不要做這樣無端的指控與汙衊；而雙標是民進黨的專利，何況總統蔡英文自己的論文也被質疑，也在訴訟當中。

顏寬恒表示，宣布參選後，走到每個地方鄉親都很關心選舉，也會給予加油。對於接下來的選戰，一步一腳印，自己是在台中生活40年的在地人，每區有不同特性跟結構，需求性也不同，落選這一年多的時間也沒有改變初心，一樣在服務、深入基層。顏寬恒坦言，這場選舉可能非常辛苦，勝負難料，也希望當選的任何一位候選人，都一樣要不忘初心，一定要記得這片土地、記得土地上的所有人，記得投票給他們跟反對過他們的人，因為這些都是他們要照顧的人。

落選一年多來，顏寬恒不斷自我要求、進步，知道應該要做得更好、有哪裡不好，也讓自己能夠更融入社會，能夠更融入基層，所以這次選舉不管多辛苦、多艱難，不管面對多強大的對手，都是不忘初心，從基層出發。

對於藻礁公投若通過，中火可能再增加500萬噸燃煤量疑慮。顏寬恒質疑，為什麼政府只能逼人民接受，不讓人民選擇？也有核四公投，如果人民選擇贊成核四重啟，是不是也是一個選項？所以政府過去跟民團、環保站在一起，當執政之後，就全部都不一樣，自己說過的、承諾過的也都不需要遵守。他提到，台中所承受的汙染及空汙，不是台中人樂意的，也不是大家願意的，所以必須在這次公投，希望能讓政府將不對的能源政策修正，不能強逼中火就是要硬吞這500萬噸燃煤料。

此外，顏寬恒也說，抹黑從沒間斷過，所以其實還沒宣布參選前，這樣的網路攻擊、抹黑栽贓，大家都看在眼裡，當然是非對錯都會讓司法去做審查，父親顏清標過去不管是投資或銀行查封的部分，都交給法律處理或判決，自己的部分則希望所有人都不要做無端的指控，如果有證據請直接提告。