禿鷹集團擾亂市場亂象叢生，民進黨立委郭國文、鍾佳濱今日召開記者會表示，金管會應立刻解決過去股務代理公司藉由收集股東委託書而擾亂市場的問題，讓真正股東能實際投票，呼籲盡快想辦法落實「股東會電子投票」。

郭國文舉例，國內公司光洋科在今年11月5日召開董事會，結果公司派跟大股東台鋼，各自召開臨時股東會，引發董事長鬧雙胞的窘境，造成大亂象，影響公司發展。而光洋科是台積電的供應商，若公司不穩，恐打擊半導體產業鏈。

郭國文指出，現行股東會若關係到董監事改選的經營權之爭，往往會攏絡股務代理公司，以公開徵求股東委託書的方式提高優勢，要處理這種亂象，應該要落實「股東行動主義」，提高小股東電子投票比例。

郭國文說，曾就此問題質問金管會，是否能藉由輔導上市櫃公司成立「審計委員會」，以審計委員會多數決的程序，來確認臨時股東會是否發動，金管會當時承諾會來研議，但至今仍未有明確作為。

郭國文表示，目前法規對於公司董事長解任程序沒有明文規定，只有在《公開發行公司董事會議事辦法》第7條提到，其他依法令應由董事會決議之事項，應在「召集事由」中予以列舉，因此，如以「臨時動議」方式提起董事長解任案，不符合規定，自不合法。而且經濟部對於經營權發生爭議時，往往不願表態，造成亂象。

鍾佳濱指出，過去為了突破實體股東會的空間限制，《公司法》允許股東使用委託書，授權股務代理機構行使表決權，但委託書在實務上出現的徵求亂象，讓「電子表決」的重要性提升。

鍾佳濱認為，隨著科技的進步，未來經濟部將開放上市櫃公司也能以視訊召開股東會，還可同時進行線上表決。如此一來，視訊會議將會成為解決公司爭議，並實現股東行動主義的方法。主管機關應先將股東委託書電子化，以避免實體徵求所可能產生的爭議。