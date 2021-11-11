11月初台電電力系統罕見還在「降壓」，讓秋冬缺電問題浮現，立委今天更質疑，為何備轉容量率還未到6％以下的供電緊戒橘燈就降壓。經濟部長王美花解釋，當天氣溫高、機組歲修，剛好又有1機組故障，是短時間現象。

立委楊瓊瓔在立院經濟委員會指出，11月3日有工廠反映電壓被降，但當時台電官網顯示備轉容量率還有7％以上，依法是6％以下，亮供電緊戒橘燈才能施行，質疑為何還沒到就降壓。

王美花回應，降壓都在安全範圍內。台電總經理鍾炳利補充，降壓是正常現象，在負載(用電)很重下，會做電壓調整，都在安全範圍內。

但楊瓊瓔不滿說，白紙黑字說要6％以下才能降，降3％短期雖說雖影響不大，可是不斷升降，後續會傷害工廠馬達、家庭器具壽命。

鍾炳利強調，這不是經常性的，是偶發事件。王美花表示，就她所知，那天氣溫很高，機組在歲修，又有一個機組故障導致，降壓時間很短。