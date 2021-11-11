瑪莎拉蒂惡少張男因行車糾紛，與2名惡煞一起把台中宋姓男大生打到顱內出血昏迷，引起全民憤怒，而張男彰化家中經營的食品工廠「百桂食品」也遭到大批網友出征，導致臉書粉絲團關閉，但有網友卻搞錯對象，跑到一樣是賣堅果的「百佳」食品去罵人，讓百佳在臉書無奈喊冤：「我們是百『佳』食品，不是百『桂』！」變成此事件的最大苦主。

與「百桂」有一字之差的「百佳」食品，因為百桂的臉書關閉，加上一樣是在賣堅果等零食，被網友誤認為是瑪莎拉蒂惡少爸爸開的公司，紛紛跑到百佳食品的臉書粉絲團、LINE帳號留言「兒子開瑪莎拉蒂很帥？車禍撞到就打人嗎？」、「拒買百佳」、「小孩打人不用負責？很派的黑道嗎？」，讓百佳食品氣得反嗆「你識字嗎？百桂食品跟百佳食品一樣嗎？」氣得一律提告。

百佳食品被誤認為瑪莎拉蒂惡少家開的百桂食品，遭網友攻擊。(翻攝自 百佳食品FB)

苦主百佳食品受不了不識字的網友謾罵，稍早在臉書發文澄清，大聲疾呼他們是百「佳」食品，不是百「桂」，請大家看清楚店名再來留言，「各位酸民還沒搞清楚狀況就來罵我們，從半夜就一直收到訊息被攻擊！整晚難眠，真的很無奈」。

百佳食品被誤認為瑪莎拉蒂惡少家開的百桂食品，遭網友拒買。(翻攝自 百佳食品FB)

對此，網友紛紛留言：「躺著也中槍」、「無辜被牽連」、「最大苦主」、「你們加油，有夠衰的欸，一堆字認不清的」、「你們也是堅果XD危機是轉機！也算是增加曝光度」。就連百佳的Google評論，也有人誤認成百桂跑來罵，留1星負評，幸好有好心網有來幫補血5星，「連國字也看不懂就來亂噴的，是彰化百桂，不是台南百佳，木字跟人字部很難分嗎？」

就連百佳的Google評論，也有人誤認成百桂跑來罵，留1星負評。(翻攝自Google評論)