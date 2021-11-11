日本知名占星師細木數子，昔日發表「六星占術」，讓日本刮起一股占星風潮爆紅，更靠著犀利毒舌，成為綜藝節目力邀對象，不過日前被養女證實病逝家中，享壽83歲，消息曝光後讓人不捨。

細木數子出生於背景複雜的家庭，父親熟識黑白兩道，母親則是經營妓院，手足不僅涉及黑幫，更有詐欺、恐嚇前科，相貌姣好的她，16歲獲選為涉谷小姐，接著還創業當老闆，開了咖啡廳及俱樂部，但也被爆出年輕時曾拍攝破尺度的寫真照之外，更曾經營過妓院，為了不讓小姐逃跑，還會在她們身上施打毒品加以控制。

細木數子靠著毒舌評論，成為綜藝節目力邀對象。（圖／推特）

細木數子1980年發表「六星占術」，在日本刮起占星風潮，就此開啟她的占星事業，接著出版上百本書籍，銷量也都開出紅盤，成為家喻戶曉的知名人物，更奠定她在日本占卜界的地位，靠著流利口才與一針見血的毒舌評論，雖被評選為「女性最討厭女藝人」排行榜冠軍，卻也成為綜藝節目力邀對象，更和傑尼斯當紅偶像瀧澤秀明搭檔主持，反差組合在當時創下極高收視率，更被封為「收視女王」。

細木數子2008年宣布專心本業，因此淡出演藝圈，由於與相差40歲的丈夫婚後膝下無子，便將姊姊的女兒收為養女，並培養成接班人，根據日媒報導，日前她高燒不退送醫治療，似乎意識到時日不多，便要求家人將她送回家，在自家住處走完人生最後一程，傳奇的一生也就此落幕。

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