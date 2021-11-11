買房是許多人生活中的遠大目標。近日有網友上網尋求大家意見，透露自已已經50歲，跟先生兩人年收合計約百萬，但工作30年下來跟先生的總資產卻不到50萬，且還有兩個小孩要養，錢常常不夠用需要信貸，雖有買房想法，但連頭期款都沒有，該怎麼辦？引起網友們熱烈討論，不少人批評她的用錢觀念不對，生活過於享樂，應該先想想如何存錢，再考慮買房。

該名網友在PTT論壇上以「50歲了，沒有自己的房子，怎麼辦？」為題發文，她先說明自己年約50歲，有固定工作月薪約6萬8，老公有自己的公司但收入不穩定，有時一個月能賺到8、9萬，但有時只有3、4萬，目前兩個小孩還在讀書，平常家裡開銷包括房貸、保險費、補習費、孝親費及全家人吃喝玩樂的花費。

原Po透露，夫妻倆錢常常不夠用，且先前婆婆留的房子，因為轉貸轉貸再轉貸，導致房貸越來越高，最後決定把房子賣掉還清所有債務，但身上所剩僅僅2、30萬，目前一家人在汐止租屋一個月3.2萬。

兩夫妻雖有買房想法，但身上總資產加起來不到50萬，現在連頭期款都沒有，看房時也被銷售人員提醒，50歲要辦房貸很危險，容易不核貸，原Po感嘆：「我知道人生前半段過於享樂，人生至此有點可悲，所以請較各位前輩，請問我該怎麼辦？不管是給我當頭棒喝或好心建議，我都謝謝大家賜教了。」

文章一出引起網友們熱議，許多人點出最大問題其實是開銷過大且缺乏理財觀念，「兩人年收有百萬卻這樣…觀念真的不行」、「年收不低卻這樣，過太爽了」、「租金感覺太貴，你和你先生的薪資應該可以有不錯規劃的」、「你們這樣的收入再怎樣也不可能只存50萬，自己要檢討」、「警世文，先換小一點的房子吧，汐止3.2萬太貴了」、「原po的問題應該不在買房，應先從節流開始」、「由奢入儉難，但真的要趕快開始，老了沒房很可怕。」

此外，這篇文章也釣出PTT房產達人Ceca回文，他點出，「其實問題不是房子，而是為啥你們財富只有50萬，你有500萬，才思考買不買房子，你50歲只有50萬...這..要思考甚麼？」Ceca提醒原Po開銷過大、租金也太高，若想要買房，建議先跟長輩周轉，「工作30年，你湊不到頭期款，不用再想要怎麼湊了。」