彰化張姓食品業小開駕駛瑪莎拉蒂超跑與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與2名友人將宋姓男大生毆成重傷，目前男大生仍在加護病房搶救，與死神搏鬥，張嫌父母上午前往台中榮總希望與宋男家屬見面，並希望探視宋男遭到拒絕，宋男母親聲淚俱下表示，「道歉能夠怎樣，我兒子當時也向他們道歉，為什麼不放過我兒子?」

宋母表示，「道歉不就是他們的手法嗎？他們向誰道歉?道歉就能讓我兒子恢復健康嗎？事情發生時，我兒子不是也向他們先道歉了嗎？現在道歉能夠怎樣，要是他們能還我一個健康的兒子，我可以接受，但是現在人不知道何時才能清醒，道歉對我沒有意義，如果道歉可以解決，為什麼它們不放過我兒子」

張母上午到達榮總後，與張朝棟一起下跪對宋同學與宋媽媽表示歉意，張母淚崩、雙手合十表示，希望宋媽媽給他們一個機會碰面，當面表示歉意，而不是透過畫面。

瑪莎拉蒂惡少母赴醫院下跪道歉！ 摀臉淚崩求見宋媽媽

她說自己跟宋媽媽一樣是單親媽媽，能夠體會她的心情，拜託宋媽媽給他們一個機會，他們會在這裡等宋媽媽出來。