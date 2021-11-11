客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)受惠美國市場大幅成長，第3季合併營收2.74億元，年增4.22％；歸屬母公司稅後淨利3760萬元，年增87.42％，創下近一年來單季新高；EPS 0.84元。依皇將在手訂單來看，第四季仍然暢旺，出貨已排至明年第二季，預期全年獲利仍能保持去年水準。

各國商務活動陸續恢復，皇將的出貨進度也逐步加快，前三季合併營收6.91億元，雖然仍略低於去年同期，但歸屬母公司稅後淨利4419萬元，則比去年同期增加了3.05％，EPS 0.99元。皇將表示，美國、印度兩大市場需求暢旺，美國市場第三季起快速復甦，雖然印度受疫情影響，回復速度較慢，但印度市場已呈現逐季成長，以公司在手訂單來看，第四季仍然暢旺，出貨已排至明年第二季，預期全年獲利仍能保持去年水準。

皇將產品齊全及客製化服務的優勢，疫情期間訂單持續成長，隨著商業活動加速恢復，客戶驗收出貨順利，預期將重拾業績成長動能。看好藥品自動化包裝設備在疫後市場的成長，皇將持續強化美國、印度兩大市場外，也積極布局歐洲，建立歐洲直營中心，拓展歐洲市場；此外，配合產業未來趨勢，皇將仍持續研發新產品貢獻成長動能，包括溯源追蹤及監管系統(Track and Trace Serialization System)、全新高速瓶裝數粒生產線、自動光學影像藥錠檢測系統、客製化液體充填生產線、搭配AR應用生產線等，追求與全球市場同步成長。