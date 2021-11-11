LED大廠富采投控(3714)受惠Mini LED大量出貨，第三季淨利比第二季大增約85%，每股純益1.91元，優於預期，前三季每股已賺2.56元，也優於法人預期。

富采預計於今(11)日下午召開法說會，說明第三季營運成果、第四季及明年展望。

富采第三季受惠蘋果新品拉貨，營運再創今年成立以來新高，單季純益12.96億元，較上季大增85%，每股純益1.91元。

富采第三季營收103.29億元，季增約10.3%；毛利率24.82%，季增約2個百分點；營益率10.22%，季增3.44個百分點；稅後純益12.96億元，季增85.14%，每股純益1.91元。

隨著iPad拉貨動能升溫，富采第二季營收向上，單季營運轉盈，上半年也同步轉正，上半年EPS為0.65元。

第三季受惠蘋果新品MacBook Pro放量出貨，富采第三季營收突破百億元，且MacBook Pro採用的Mini LED顆粒數較iPad Pro產品增加，帶動公司產品毛利率持續上揚。

富采今年前三季獲利17.36億元，扭轉去年同期虧損之窘境，今年前三季每股稅後純益2.56元，前三季獲利就達到法人原本預估的全年獲利估值。