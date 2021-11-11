美國10月消費者通膨指數創下31年來新高，隔夜美股主要指數全面下挫，受此影響，周四香港恆生指數盤中跌0.33%，報24913.51點。國企股跌0.15%，報8897.34點。

媒體報導中國政府考慮放寬規定，讓陷入財務困境的地產商出售資產以避免倒債，受此提振，上證指數收復3500點大關，為港股帶來支撐。

此外，陸媒報導瀋陽將放寬限售令，大陸地產股持續上揚。

傳債券持有人已經收到利息，恒大股價上漲5.5%。受此激勵，融創漲4.7%，華潤置地、龍湖及中海外全面走高。

美國通膨高漲，帶動公債殖利率飆升，以科技股為主的那斯達克指數首當其衝，終場大跌1.66%。

恆生科技股開跌1.1%，目前微跌0.15%。比亞迪電子漲5.58%，明源雲漲4.6%，快手漲2.4%，京東跌1.23%。騰訊業績不如市場預期，股價跌近3%。

阿里巴巴跌2%，儘管該公司稍早前宣布自11月1日至11日凌晨零時45分，「天貓雙11」促銷活動已有382個品牌的交易額突破1億元人民幣，這些品牌包括華為、鴻星爾克等本地品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。