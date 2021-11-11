台灣最大的虛擬通貨交易平台，MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司於今年10月份正式獲得ISO 27001認證，為國內虛擬通貨業者中，首家主動安排數位資產託管業務子公司取得ISO 27001認證。

MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網公司於2016年成立，成立之初即由勤業眾信(Deloitte)輔導資安與內控等架構，並協助訂立相關辦法，公司主要提供區塊鏈錢包保管與區塊鏈技術服務，其客戶以企業機構為主，身處於虛擬通貨產業，對於公司內部與產品服務的資安準則，一直以來都是以超越同業並向國際頂尖企業看齊的目標前進，為提供符合國際資安標準之數位資產託管服務，AMIS帳聯網公司投入多年的技術與人力，繼今年上半年取得SOC 2 Type I及Type II報告，十月底亦獲得ISO 27001國際認證。

ISO 27001是一套國際通用的資訊安全管理工具和制度，針對企業制定各類資安風險之因應措施，以及控制並降低資安事件所帶來的威脅和衝擊，國際知名的數位資產託管商，如Gemini、Curv、EQONEX、Brane、Nexo等，均有通過ISO 27001驗證，充分證明 AMIS帳聯網公司在組織運作合規及風險管理與控制受到肯定，未來也將定期取得認證，確保服務的安全性。

一般企業發生資安事件可能會影響其商譽或面臨法律裁處，而虛擬通貨產業與金融或其他科技產業相比發展較晚，因此業界對於資安的標準共識、架構該如何制定，以及如何防範威脅等，都需要業者自行持續摸索與研究，因此AMIS帳聯網公司除了對外主動取得國際認證，針對組織內部亦有全方位的資安管理規範，包含制定資安制度與流程、定期進行系統資產與人員盤點和管理、定期進行風險評估、定期進行資安意識教育訓練、建立/導入/維護資安防護機制、定期委由第三方進行滲透測試等。

MaiCoin集團成立於2013年，致力透過區塊鏈底層技術與虛擬通貨應用等，推動數位資產主流化，提供大眾安全與多元的選擇，目前主要提供虛擬通貨交易、虛擬通貨延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案之服務，業務包含MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS區塊鏈技術公司、MaiCapital對沖基金公司(香港)；全球首創法幣資金信託保管、MaiCoin平台、MAX交易所由台灣主管機關監管、MaiCoin HQ實體門市落座於台北、AMIS Custody通過SOC 2 Type I及Type II安全性稽核，以及ISO 27001認證、MaiCapital領有香港證監會發行的證券業務牌照。