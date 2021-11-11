NVIDIA(輝達)推出專為醫療產業的全新NVIDIA Clara Holoscan平台，該平台並支援NVIDIA AGX Orin，提供一個運算基礎設施，以具擴充性、軟體定義、端到端的方式來處理醫療設備的串流資料。創新的醫療設備技術與人工智慧(AI)結合，為醫療專業人員提供更好的決策工具，以便在進行機器人輔助手術、放射線介入性治療、放射治療規劃等療程時，提供病患更好的照護。

開發人員透過用於無縫連接醫療設備與邊緣伺服器的端到端平台 NVIDIA Clara Holoscan，能夠在設備上運行低延遲的串流應用程式以建立AI微服務，還能將更複雜的任務交給資料中心的資源來處理。

NVIDIA Clara Holoscan加速5大階段處理速度：

1.高速I/O：透過NVIDIA ConnectX SmartNIC或第三方PCI Express卡，NVIDIA GPUDirect RDMA直接將資料傳送至GPU記憶體，在下游以超低延遲的方式來處理。

2.物理處理：當資料傳送至GPU後，CUDA-X及NVIDIA Triton推論伺服器加快進行以物理為基礎的計算或AI處理作業，將感測器資料轉成影像區，例如透過在X光及CT進行影像重建，或超音波中的波束成形(beamforming)。

3.影像處理：使用NVIDIA Triton將影像資料輸入至AI模型，以偵測、分類、分割或追蹤物件。

4.資料處理：使用NVIDIA cuCIM函式庫將感測器傳入的影像資料與先前獲得的其它影像結合，開發人員可以登錄資料或使用電子病歷等補充資訊來增強資料。

5.渲染：透過Clara Render Server便能即時以3D畫面呈現設備資料和檢測結果，或在NVIDIA Omniverse中渲染出電影效果的互動式內容，或使用CloudXR在擴增實境環境中呈現，像是讓臨床醫生能更清楚地看到正在被分割的器官或腫瘤。