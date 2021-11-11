四大公投案將於12月18日投票，引發各界關注。港媒評論指出，民進黨在高雄已積極布局進入熱戰，目前已出動陸戰、空戰、基層組織、狂撒大型看板，展現強烈的拚勁；民進黨會這麼積極的原因有三：一，罷韓後拿回的政權不容再丟；二，為明年地方選舉提前衝刺；三，綠營內部面臨「年輕世代交替」壓力，大綠、小綠將會競爭搶奪席次，民進黨這次真的非常焦急。

香港媒體《中評社》今日（11）評論表示，民進黨高雄市黨部已敲定，11月底前將辦完高雄8席綠委主責的大型說明會，首兩場副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌都將到場；此外，民進黨近期已展開多場街講，並再上下班時段站路口宣傳「四個不同意」，市黨部也召募了50名黨、公職助理及市議員擬參選人為種子講師，建立消息即時澄清網絡。

評論指出，民進黨在高雄會這樣卯足全力應戰公投，與當地獨特的政治背景及政治局勢有關，第一，民進黨執政大環境不利，必須提前一年備戰，何況民進黨罷韓後好不容易拿回的政權禁不起再丟，目前高雄市議會65席中國民黨31席、民進黨25席，高雄綠色執政面臨朝小野大局面，得靠明年扭轉頹勢；第二，民進黨2014年高雄市議會有33席，2018年減為25席，明年有拚回8席的空間，想挑戰的初選新人與回鍋老將都很多，讓公投宣傳不僅成新人表演舞台，也讓老將與現任議員備感壓力，不得不積極尋求展現。

第三，綠營內部面臨「年輕世代交替」壓力，這股壓力不僅是民進黨自己，還包括與之親近的「小綠」們，例如遭罷免的民進黨桃園市前議員王浩宇已搬回高雄三民區準備再戰，還有基進黨前立委陳柏惟被成功罷免，在高雄起家的基進黨明年將背水一戰想辦法搶議員席次，大小綠會掀起競爭旋風，讓民進黨不得不繃緊神經、掌握公投話語權。