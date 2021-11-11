影音平台Netflix將推出，日本漫畫《ONEPIECE》「真人版」影集，這部漫畫風靡全球將近24年，而真人版影集也確認會以1季10集的方式播出，至於影迷期待真人影集選角在推特也以漫畫中的懸賞令照片公布。

《ONE PIECE》自1997年開始連載，已經全球累積廣大粉絲，Netflix推出真人版時，也分享尾田榮一郎親筆信說明選角方式，讓影迷最關注的航海王船長「魯夫」是誰演，已經確定由18歲墨西哥演員伊納基戈多伊（Inaki Godoy）飾演；他過去曾演出Netflix影集《誰殺了莎拉》；女主角「娜美」由新人女演員艾蜜莉路德（Emily Rudd）飾演，由於「娜美」這角色身材好，長期受到影迷cosplay，消息曝光後，她也在個人IG公布好消息，而她的社群帳號也吸引許多人朝聖，在IG上也能看到艾蜜莉分享火辣穿搭，其中她穿著深V低胸上衣盪鞦韆的照片，更是受到網友一片好評。

If he’s going to become the Pirate King, he’ll need a crew. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/lzSQ9YpWtg — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/aW7bZo0i08 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Introducing the Straw Hats. Join @InakiGodoy as Monkey D. Luffy, @mackenyu1116 as Roronoa Zoro, @emilysteaparty as Nami, @itsbookofjacob as Usopp, and Taz Skylar as Sanji on their quest for the legendary One Piece. Coming exclusively to @Netflix . pic.twitter.com/p5bTVifUk9 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

「海賊獵人」索隆則由美籍日裔男演員新田真劍佑飾演，他曾在《神劍闖江湖》2部真人版電影飾演「雪代緣」一角，也演出過環太平洋2，並將主演好萊塢改編「聖鬥士新矢」的真人電影；「黑角」賓什莫克·香吉士，則由塔茲斯凱拉（Taz Skylar）飾演，他以2019年演出的美國戰爭劇情片《殺戮部隊》聞名；海賊團狙擊手騙人布，則由雅各布吉布森（Jacob Gibson）飾演。

A special message from Eiichiro Oda to the One Piece cast. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 9, 2021

Netflix在推特分享了尾田榮一郎親筆信，他大讚真人版演員選角，是由世界各國的工作人員考量外表、嘴巴與手的尺寸、氣質、身高、演技到同伴情誼等各種條件，而他們的特質正是能夠成為「草帽海賊團」的人。