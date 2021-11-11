富士康11日宣布正在推進以2.3億美元，收購電動汽車創業公司Lordstown Motors位於美國俄亥俄州的汽車組裝工廠。富士康透過這一合作關係，將有能力生產全自動卡車。

澎湃新聞網報導，這家汽車工廠最初屬於通用汽車，近期Lordstown Motors正遭遇資金緊張的問題，出售這處工廠將有助於減輕該公司的財務壓力。消息公布後，Lordstown Motors股價大漲超過13％。

根據兩家公司的聲明，雙方在9月份簽署協議後，富士康還以每股約6.90美元的價格，收購Lordstown Motors的5千萬美元普通股。接下來，富士康將在11月18日之前支付1億美元的首期款，隨後在2022年2月和4月分別支付5千萬美元，並在4月底之前支付尾款。

交易完成後，富士康將獲得170萬份認股權證，可以以10.50美元的價格買入更多Lordstown Motors的股份。富士康還同意尋求外包製造合同，生產Lordstown Motors的首款產品，一款名為Endurance的全電動皮卡。