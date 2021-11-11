美國貿易代表戴琪於美東時間10日在華盛頓表示，美中兩國政府就中國遵守第一階段貿易協議情況的磋商，目前正取得進展，美方並向中方提及採購商用飛機不足的問題。

路透11日報導，戴琪表示，美國政府旨在讓中國遵守2020年1月簽署、為期兩年的中美首階段貿易協議，正在評估中國在遵守協議方面的所有不足之處，包括商用飛機採購不足。

報導稱，在第一階段協議中，中國承諾將在2017年的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2000億美元，但中國目前遠遠落後於這一目標。根據彼得森國際經濟研究所貿易經濟學家Chad Bown的資料顯示，截至今年9月30日，中國僅達到目標的60％。

由於商用飛機是中美首階段貿易協議中確定的一個商品採購類別，當被問及是否正在推動中國採取行動，允許購買波音商用飛機時，戴琪表示，「如果你有關注第一階段協議執行中可能出現的不足之處，你應該預料到我們正在討論，並評估所有的問題。」

另外，針對美方是否考慮下調對中國商品的關稅，以減輕美國經濟面臨的通膨壓力時，戴琪表示，美國貿易代表署（USTR）正在評估根據「301條款」對中國商品徵收的關稅，「這是一項尋求有利地位，以更有效的與中國競爭戰略的一部分」。

戴琪並指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平即將舉行的線上會議，有助於雙方對彼此的理解，這將對中美兩國間的複雜關係有利。

但她表示，不一定需要透過兩國領袖的接觸來促進貿易磋商，「我不希望任何人認為我們和中國方面的磋商沒有取得進展……，我們在對話，我們在工作，所以不需領導人介入。」