美國少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月25日在威斯康辛州基諾沙市的反警示威中，持槍掃射造成2死1傷，被控犯下殺人罪。他今天在法庭落淚，辯稱自己是出於自衛才開槍。

基諾沙市（Kenosha）去年發生非裔男子遭警察開槍重傷事件，引爆連日示威，抗議警察執法過當，群眾在多處縱火、損毀商店。當時17歲的伊利諾州少年黎頓豪斯持突擊步槍朝示威者開火，造成2人死亡、1人受傷；黎頓豪斯被控一級蓄意殺人罪，他出庭時辯稱自己無罪。

法新社報導，黎頓豪斯今天在陪審團面前解釋他為何攜帶AR-15攻擊步槍前往示威現場，檢方試圖攻破他自我防衛的說法。

黎頓豪斯說：「我帶槍是為了自衛。我做了我該做的事，不讓攻擊我的人得逞。」

檢察官（Thomas Binger）問道：「你的方法就是殺了他們？」

黎頓豪斯說：「其中有兩個人死了，但我避免自己受到攻擊威脅。」

檢方又問：「用致命武力來避免威脅？」

黎頓豪斯說：「我用了致命武力…我不知道那會要了他們的命，但我使用致命武力來阻止攻擊我的威脅。」

路透社報導，黎頓豪斯是個爭議性人物，此案也夾雜了政治色彩。對某些主張擁槍的保守派而言，他是英雄，他們也認為在基諾沙市的混亂示威中開槍是合理舉措。但許多左派人士認為，黎頓豪斯是美國槍枝文化失控的象徵。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101111